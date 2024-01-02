Kabar Duka, Mantan Menko Marves Rizal Ramli Meninggal Dunia

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman sekaligus Pakar Ekonomi Rizal Ramli dikabarkan tutup usia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta pada Selasa (2/1/2024) malam.

Kabar duka tersebut dibenarkan oleh Staf Rizal Ramli yakni Tri Wibowo Santoso.

"Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang, bapak/kakek/mertua kami, Rizal Ramli pada tanggal 2 Januari 2024 pukul 19.30 WIB di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo," tulis keterangan yang diterima MNC Portal Indonesia.

"Kami segenap keluarga memohon maaf jika ada kesalahan beliau selama hidupnya," jelasnya.