Rizal Ramli Meninggal Dunia, Chatib Basri: Kritiknya Bukan Main Pedasnya

JAKARTA - Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri menyampaikan belasungkawa atas berpulangnya Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman sekaligus Pakar Ekonomi Rizal Ramli.

“Innalillahi wa innailaihi rojiun. Turut berduka cita atas meninggalnya senior saya Dr. Rizal Ramli. Saya mengenal Rizal sejak jaman mahasiswa dulu,” tulisnya dikutip dari akun resminya di media X.

“Ekonom yang cemerlang, aktivis yang gigih. Saat saya di pemerintahan kritiknya bukan main pedasnya. Tapi saya tahu itu dibutuhkan untuk Indonesia yang lebih baik. Selamat jalan Bang Rizal. Kehilangan besar untuk Indonesia,” pungkasnya.

Rizal Ramli tutup usia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta pada Selasa (2/1/2024) malam.