Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sewa Mobil Listrik untuk Kendaraan Pejabat Kementerian BUMN, Erick Thohir: Hemat BBM 60%

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |17:57 WIB
Sewa Mobil Listrik untuk Kendaraan Pejabat Kementerian BUMN, Erick Thohir: Hemat BBM 60%
Pejabat eselon I dan II Kementerian BUMN pakai kendaraan listrik (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) difasilitasi kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV) sejak Rabu (03/01/2024). Namun semua kendaraan listrik ini bukan unit baru alias sewa.

Mobil electric vehicle itu sebagai kendaraan dinas dan dipandang menjadi langkah strategis dalam mendorong transisi energi di Tanah Air.

Menteri BUMN Erick Thohir membeberkan, langkah yang akan dilakukan untuk mengakselerasi transisi energi. Pertama, mengadopsi kendaraan listrik untuk seluruh pejabat Eselon I dan II Kementerian BUMN untuk menggunakan EV.

Selanjutnya, adopsi EV ini tidak hanya di tingkat kementerian, komitmen untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional juga digaungkan di lingkup Dewan Direksi BUMN.

Langkah-langkah tersebut sejalan dengan amanat Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2022, yakni tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Erick memastikan penggunaan EV secara langsung memberikan penghematan yang signifikan dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Jika ditinjau dari pagu fasilitas SBM APBN untuk kendaraan listrik, terdapat penghematan sekitar 60 persen.

“Tadi pagi ada oleh-oleh untuk Eselon I, II pake mobil listrik. Ini kementerian pertama pakai mobil listrik, sebenarnya hemat BBM 60 persen, semuanya mobilnya baru,” papar Erick saat ditemui wartawan di tempat kerjanya, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/320/3143158/vktr-RiFG_large.jpg
Pertama di Indonesia, Fasilitas Perakitan Kendaraan Listrik Komersial Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/320/3141316/mobil_listrik-EXsW_large.jpg
Bahas Perkembangan Mobil Listrik di RI, Kemenhub: Bisa Tekan Risiko Kecelakaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/320/3134765/mobil_listrik-IuPU_large.jpg
Punya Cadangan Nikel Terbesar Dunia, Indonesia Siap Jadi Pemain Kunci Kendaraan Listrik Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/320/3106681/anindya-NipK_large.jpg
RI Ingin Jadi Acuan Standar Pengolahan Baterai Kendaraan Listrik di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/320/3096437/penjelasan-lengkap-airlangga-soal-insentif-pajak-mobil-listrik-dan-hybrid-cL1rshuYKC.png
Penjelasan Lengkap Airlangga soal Insentif Pajak Mobil Listrik dan Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/320/3089458/ri-siap-ekspor-bahan-baku-baterai-mobil-tesla-JblCoLUKzy.png
RI Siap Ekspor Bahan Baku Baterai Mobil Tesla
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement