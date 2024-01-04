Rukun Raharja (RAJA) Akuisisi 8% Saham Blok Jabung

JAKARTA – PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) mengumumkan penyelesaian akuisisi 8% Participating Interest di Wilayah Kerja Jabung, Jambi. RAJA melalui anak usahanya yaitu PT Raharja Energi Tanjung Jabung (RETJ) dan PT GPI Jabung Indonesia melakukan penyelesaian transaksi tersebut pada tanggal 29 Desember 2023.

Kesepakatan ini terjalin melalui Perjanjian Jual Beli Participating Interest Bersyarat yang ditandatangani bersama PT GPI Jabung Indonesia pada 7 Juni 2023 dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian ESDM pada tanggal 22 Desember 2023. Pencapaian ini merupakan hasil dari penilaian RAJA terhadap potensi Wilayah Kerja Jabung yang diprediksi akan terus menghasilkan produksi Migas signifikan, dan berdasarkan WPNB pada tahun 2024 sendiri ditargetkan berproduksi sebesar 55.000 BOEPD.

Direktur Utama RAJA Djauhar Maulidi menyatakan, pengambil alihan ini merupakan langkah strategis untuk menambah dan memperkuat portofolio RAJA dalam Investasi Hulu Migas di Indonesia Dia meyakini bahwa kehadiran kami di Blok Jabung tidak hanya akan meningkatkan pendapatan dan laba Perseroan tetapi juga memperkuat peluang kami dalam mengembangkan infrastruktur Migas dan alokasi Migas di masa depan.

“Kami percaya bahwa investasi ini akan menghasilkan nilai jangka panjang bagi pemegang saham kami. Blok Jabung memiliki potensi produksi Migas yang menjanjikan, dan kehadiran kami di sana akan memperkuat posisi RAJA sebagai pemain di industri energi Indonesia," kata Djauhar, Kamis (4/1/2023).