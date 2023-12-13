Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BEI Pantau Ketat Saham Rukun Raharja (RAJA)

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |08:45 WIB
BEI Pantau Ketat Saham Rukun Raharja (RAJA)
BEI Pantau Ketat Saham RAJA. (Foto: BEI)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) memasukkan saham PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) dalam radar pantauan akibat peningkatan harga saham diluar kebiasaan atau Unusual Market Activity (UMA).

Diketahui, emiten yang bergerak di bidang jasa penyediaan minyak dan gas bumi ini ditutup menguat 5,48% di level 1.540 pada perdagangan Selasa (12/12). Dalam sepekan, saham RAJA melesat 33,91%.

 BACA JUGA:

"Dengan ini kami menginformasikan bahwa telah terjadi peningkatan harga saham RAJA yang di luar kebiasaan (Unusual Market Activity)," tulis surat yang ditandatangani Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A, Rabu (13/12/2023).

 BACA JUGA:

Pengumuman UMA tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

Halaman:
1 2
