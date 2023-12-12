Simak Analisa Pergerakan IHSG Hari Ini

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan hari ini.

Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG sedang menguji kembali garis SMA-20 pada chart harian dan masih berpeluang rebound apabila tetap di atas 7.041.

“Namun demikian, IHSG dapat melemah menuju 6.965 bahkan 6.893 ketika penutupan hariannya di bawah garis SMA-20,” kata Ivan dalam risetnya, Selasa (12/12/2023).

Adapun, level support IHSG berada di 7.041, 7.000, 6.965 dan 6.893. Sementara level resistennya di 7.174, 7.225 dan 7.356.

Untuk perdagangan hari ini, Ivan merekomendasikan hold atau buy on weakness pada saham PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) di rentang harga Rp1.300-Rp1.350 dengan target harga terdekat di Rp1.470. AKRA diperkirakan masih berpeluang melemah ke Rp1.320 sebagai target wave b menurut analisis Fibonacci retracement, selama harganya masih di bawah Rp1.470.

Aksi hold atau buy on weakness juga direkomendasikan pada saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) di rentang harga Rp2.600-Rp2.650 dengan target harga terdekat di Rp2.980. AMRT berpeluang untuk memulai tren naik jangka pendek menuju Rp3.060 selama harga tetap di atas Rp2.720.