IHSG Awal Pekan Melemah 0,28% ke 7.139

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) awal pekan dibuka melemah 0,28% di 7.139,27 pada perdagangan Senin (11/12/2023).

Hingga pukul 09.01 waktu JATS, indeks komposit bergerak melandai 0,21% di 7.144,56. Sebanyak 181 saham menguat, 133 melemah, dan 235 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp583,72 miliar, dari net-volume 1,63 miliar saham yang diperdagangkan.

BACA JUGA:

LQ45 koreksi 0,23% di 948,21, indeks JII melemah 0,51% di 539,70, indeks MNC36 turun 0,62% di 350,00, serta IDX30 jatuh 0,41% di 485,25.

Sektor yang menguat antara lain bahan baku 0,74%, energi 0,09%, keuangan 0,17%, konsumer nonsiklikal 0,02%, dan transportasi 0,37%. Sedangkan yang turun adalah konsumer siklikal 0,19%, kesehatan 0,19%, industri 0,21%, infrastruktur 0,76%, properti 0,02%, dan teknologi 0,30%.

BACA JUGA:

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Gozco Plantations Tbk (GZCO) menguat 13,70% di Rp166, PT Paramita Bangun Sarana Tbk (PBSA) menanjak 12,27% di Rp366, dan PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (ELPI) tumbuh 8,61% di Rp328.