IHSG Sesi I Menguat 0,43% ke 7.165

IHSG sesi I hari ini. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan sesi pertama menguat 0,43% atau 30,91 poin kel level 7.165, Jumat (8/12/2023).

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 14,6 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp6,9 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 752.524 kali.

Sebanyak 236 saham harganya naik, 276 saham harganya turun dan 226 saham lain harganya stagnan.

Sektor yang menguat ada energi 1,91%, bahan baku 2,69%, teknologi 0,54%, non siklikal stagnan, dan sektor infrastruktur naik 2,07%.

Sedangkan, sektor yang melemah ada industri 0,14%, siklikal 0,34%, kesehatan 0,63%, keuangan 0,5%, properti 0,25%, transportasi 0,27%.