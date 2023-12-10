Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Berpotensi di Level 7.100 Pekan Depan

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |08:05 WIB
IHSG Berpotensi di Level 7.100 Pekan Depan
IHSG Diprediksi Menguat (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang menguji level support pada Senin 11 Desember 2023 besok. Reli penguatan indeks yang terbatas tampak dari candlestick yang membentuk long upper shadow pada penutupan Jumat 8 Desember 2023 kemarin.

Upper shadow panjang menandai bahwa level tertinggi telah dicapai tetapi tak bertahan karena tekanan jual yang kuat. Sementara indikator Stochastic RSI mengindikasikan pembentukan deathcross di area jenuh beli (overbought).

“Dengan demikian, IHSG diperkirakan rawan koreksi ke support level 7.100 pada pekan depan,” tulis Phintraco Sekuritas dalam risetnya, Minggu (10/12/2023).

Pelaku pasar masih menantikan pengumuman kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve dalam Federal Open Market Committee (FOMC) pada 13 Desember mendatang.

The Fed diperkirakan kuat bakal kembali menahan bunga acuan menyusul pelemahan data konsumsi belakangan ini.

