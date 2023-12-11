JAKARTA - Riset MNC Sekuritas memperkirakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mampu menembus resistance terdahulunya di 7.150.
"Saat ini, diperkirakan posisi IHSG sedang berada di akhir wave v dari wave (i) pada label hitam, sehingga meskipun menguat maka akan menguji area 7,200-7,214 kembali," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (11/12/2023).
Namun tetap waspadai akan adanya rawan koreksi dari IHSG untuk menguji rentang area 7.032-7.097 sebagai area koreksi terdekatnya.
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.041, 7.011 dan resistance 7.219, 7.250.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
- ARTO - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 2.550-2.930
Target Price: 3.320, 3.550
Stoploss: below 2.400