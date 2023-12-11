Riset MNC Sekuritas: IHSG Awal Pekan Berpotensi Menguat ke 7.214

JAKARTA - Riset MNC Sekuritas memperkirakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mampu menembus resistance terdahulunya di 7.150.

"Saat ini, diperkirakan posisi IHSG sedang berada di akhir wave v dari wave (i) pada label hitam, sehingga meskipun menguat maka akan menguji area 7,200-7,214 kembali," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (11/12/2023).

Namun tetap waspadai akan adanya rawan koreksi dari IHSG untuk menguji rentang area 7.032-7.097 sebagai area koreksi terdekatnya.

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.041, 7.011 dan resistance 7.219, 7.250.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

- ARTO - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 2.550-2.930

Target Price: 3.320, 3.550

Stoploss: below 2.400