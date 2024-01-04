Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Gaji Pramugari Pesawat di Indonesia

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |22:04 WIB
Daftar Gaji Pramugari Pesawat di Indonesia
Gaji Pramugari di Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar Gaji Pramugari Pesawat di Indonesia. Gaji pramugari di beberapa maskapai penerbangan ternama Indonesia memang dinilai sangat besar.

Semakin tinggi jam terbang pramugari, semakin besar pula gaji yang akan diterima, setiap maskapai penerbangan mungkin memiliki kebijakan gaji yang berbeda-beda.

Lalu berapa Daftar Gaji Pramugari Pesawat di Indonesia?

Berikut ini daftar gaji pramugari dari berbagai maskapai penerbangan di Indonesia dirangkum Okezone pada, Kamis (4/1/2024).

1. Garuda Indonesia

Gaji pramugari Garuda Indonesia bisa mencapai Rp30 juta per bulan. Gaji tersebut belum termasuk tambahan lainnya. Ada pun rincian gaji pramugari Garuda Indonesia, yaitu berupa gaji pokok, uang terbang, uang makan, uang lembur uang tunjangan hari raya, hingga berbagai tunjangan lainnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/455/3175864/patrick_kluivert-RSJz_large.jpg
Adu Kisaran Gaji Pelatih Patrick Kluivert dengan Graham Arnold
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173807/gaji_pegawai_pln-p6bE_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Pegawai PLN 2025 di Berbagai Posisi dan Gradenya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173545/gaji-jpKF_large.png
Segini Gaji PPPK Paruh waktu Lulusan SMA, D3 dan S1 di Pulau Jawa 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172483/asn_jakarta-j8xg_large.jpg
Gaji ASN 2025 Jadi Naik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172514/gaji_asn_dan_pejabat_naik-1xoh_large.jpeg
5 Fakta Gaji ASN Naik atau Tidak, Ini Kata Purbaya dan Istana 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171686/pejabat_negara_dan_pns_naik_gaji-Fo8i_large.png
Rencana Kenaikan Gaji Pejabat Negara dan ASN, Istana: Belum Bisa Dipastikan!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement