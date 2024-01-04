Daftar Gaji Pramugari Pesawat di Indonesia

JAKARTA - Daftar Gaji Pramugari Pesawat di Indonesia. Gaji pramugari di beberapa maskapai penerbangan ternama Indonesia memang dinilai sangat besar.

Semakin tinggi jam terbang pramugari, semakin besar pula gaji yang akan diterima, setiap maskapai penerbangan mungkin memiliki kebijakan gaji yang berbeda-beda.

BACA JUGA: Segini Gaji Pengawas TPS untuk Pemilu Tahun 2024

Lalu berapa Daftar Gaji Pramugari Pesawat di Indonesia?

Berikut ini daftar gaji pramugari dari berbagai maskapai penerbangan di Indonesia dirangkum Okezone pada, Kamis (4/1/2024).

1. Garuda Indonesia

Gaji pramugari Garuda Indonesia bisa mencapai Rp30 juta per bulan. Gaji tersebut belum termasuk tambahan lainnya. Ada pun rincian gaji pramugari Garuda Indonesia, yaitu berupa gaji pokok, uang terbang, uang makan, uang lembur uang tunjangan hari raya, hingga berbagai tunjangan lainnya.