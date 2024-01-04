Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Prajogo Pangestu Orang Paling Kaya di Indonesia, Hartanya Tembus Rp861,9 Triliun

Arfiah , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |03:20 WIB
Prajogo Pangestu Orang Paling Kaya di Indonesia, Hartanya Tembus Rp861,9 Triliun
Daftar Orang Terkaya Indonesia. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Deretan orang terkaya di Indonesia tahun ini memiliki harta kekayaan yang sangat fantastis. Bahkan, ada yang memiliki harta kekayaan sampai Rp861,9 triliun.

Melansir dari Forbes, orang terkaya di Indonesia ini memiliki bisnis, mulai dari petrokimia, batu bara, rokok, hingga perbankan.

Berikut ini daftar orang terkaya di Indonesia tahun 2024, di antaranya;

1. Prajogo Pangestu

Prajogo Pangestu merupakan orang terkaya di Indonesia yang memiliki bisnis petrokimia hingga energi baru terbarukan. Dulunya, dia pernah menjadi sopir angkot. Namun, kini harta kekayaannya mencapai USD55,7 miliar atau setara Rp861,9 triliun.

2. Low Tuck Kwong

Low Tuck Kwong memiliki bisnis batu bara yang menjadikan dirinya memiliki kekayaan sebesar USD2 miliar atau setara dengan Rp433,2 triliun.

3. R Budi Hartono

R Budi Hartono menjadi orang terkaya nomor tiga di Indonesia dengan harta USD26 miliar atau setara Rp402,3 triliun. Kekayaan miliknya bersumber dari bisnis rokok, real estate, hingga perbankan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176306/harta_kekayaan_cristiano_ronaldo-Vdh3_large.jpg
Resmi Jadi Pesepakbola Miliarder Dunia, Segini Kekayaan Terbaru Cristiano Ronaldo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/455/3176283/harta_kekayaan_raja_salman-glYQ_large.jpg
Daftar Raja Terkaya di Dunia 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/455/3173939/orang_kaya-w8xp_large.png
Daftar 4 Konglomerat Indonesia Pemilik Ekspedisi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement