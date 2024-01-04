Prajogo Pangestu Orang Paling Kaya di Indonesia, Hartanya Tembus Rp861,9 Triliun

JAKARTA – Deretan orang terkaya di Indonesia tahun ini memiliki harta kekayaan yang sangat fantastis. Bahkan, ada yang memiliki harta kekayaan sampai Rp861,9 triliun.

Melansir dari Forbes, orang terkaya di Indonesia ini memiliki bisnis, mulai dari petrokimia, batu bara, rokok, hingga perbankan.

Berikut ini daftar orang terkaya di Indonesia tahun 2024, di antaranya;

1. Prajogo Pangestu

Prajogo Pangestu merupakan orang terkaya di Indonesia yang memiliki bisnis petrokimia hingga energi baru terbarukan. Dulunya, dia pernah menjadi sopir angkot. Namun, kini harta kekayaannya mencapai USD55,7 miliar atau setara Rp861,9 triliun.

2. Low Tuck Kwong

Low Tuck Kwong memiliki bisnis batu bara yang menjadikan dirinya memiliki kekayaan sebesar USD2 miliar atau setara dengan Rp433,2 triliun.

3. R Budi Hartono

R Budi Hartono menjadi orang terkaya nomor tiga di Indonesia dengan harta USD26 miliar atau setara Rp402,3 triliun. Kekayaan miliknya bersumber dari bisnis rokok, real estate, hingga perbankan.