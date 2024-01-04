Heboh Tak Ikut Konsorsium Aguan, Ternyata Djarum dan Wings Group Garap Proyek Ini di IKN

Tak Masuk Konsorsium Aguan, Ternyata Djarum dan Wings Group Garap Proyek Ini di IKN (Foto: Okezone)

JAKARTA - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) akhirnya buka suara soal kabar hengkangnya Djarum dan Wings Group dari investor IKN yang tergabung dalam konsorsium Nusantara yang dipimpin oleh perusahaan Agung Sedayu Group milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan.

Deputi Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menjelaskan, Grup Djarum dan Wings Group saat ini masih tergabung dalam konsorsium Nusantara yang dipimpin oleh Agung Sedayu Group milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan dengan nilai investasi yang sudah direalisasikan sebesar Rp23,1 triliun.

Namun dikatakan Agung, Grup Djarum dan Wings Group memang tidak ikut dalam menggarap proyek hotel hingga sarana belanja seperti groundbreaking yang dilakukan oleh konsorsium Nusantara pada bulan September 2023 lalu. Akan tetapi kedua perusahaan tersebut bakal melakukan investasi untuk menggarap di sektor lain.

"Di hotel nusantara mereka tidak, tapi konsorsium tersebut tidak hanya untuk hotel, Jadi mereka masih bersama," kata Agung di Jakarta, Kamis (4/1/2024).

Pihaknya memastikan kedua perusahaan tersebut tidak mundur dari rencana investasi di IKN bahkan siap untuk melakukan groundbreaking pada tahap berikutnya.

"Tidak betul (Grup Djarum dan Wings Group mundur)," kata Agung.