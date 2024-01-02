Alokasi Anggaran IKN Tembus Rp72,8 Triliun hingga 2024

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total alokasi anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp72,8 triliun. Adapun realisasi sementara anggaran IKN 2023 sebesar Rp26,7 triliun atau 97,6% dari pagu Rp27,4 triliun.

"Kalau kita lihat dari tahun 2022 kita sudah belanja Rp5,5 triliun untuk IKN, tahun 2023 naik cukup besar Rp26,7 triliun, tahun depan lebih besar lagi Rp40,6 triliun," ujar Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Kinerja dan Realisasi APBN di Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Ada 2 klaster anggaran pembangunan IKN. Pertama adalah realisasi klaster infrastruktur sebesar Rp23,8 triliun (dari pagu Rp24,3 triliun).

"Termasuk komplek istana dan pemerintahan pusat di kawasan inti. Kemudian pembangunan rumah susun untuk ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Hankam," ujar dia.

"Lalu pembangunan jalan tol, duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, pembangunan bendungan Sepaku Semoi, penanganan banjir sungai Sepaku, dan pengendalian banjir DAS (Daerah Aliran Sungai) Sanggai, Pamaluan, Saluang, dan Tengin," jelasnya.