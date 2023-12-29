Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Otorita Bakal Adopsi Teknologi Metaverse Dukung Layanan Perkotaan IKN

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |21:26 WIB
Otorita Bakal Adopsi Teknologi Metaverse Dukung Layanan Perkotaan IKN
IKN Nusantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyatakan IKN mengadopsi teknologi Metaverse untuk mendukung layanan publik, pendidikan dan perkotaan bagi masyarakat sebagai bagian mewujudkan Nusantara menjadi kota cerdas.

"Teknologi Metaverse akan digunakan untuk mendukung layanan-layanan perkotaan, termasuk juga layanan pendidikan bagi warga IKN, kemudian kita berikan juga simulasi kelas dan laboratorium virtual," ujar Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Prof. Mohammed Ali Berawi dalam media briefing daring di Jakarta dikutip Antara, Jumat (29/12/2023).

Selain itu, lanjut Ali, teknologi Metaverse ini juga dapat melakukan simulasi-simulasi yang dibutuhkan dalam proses pelatihan kerja.

"Kita juga dapat melakukan simulasi-simulasi yang dibutuhkan dalam proses pelatihan kerja di mana ini juga bisa dimanfaatkan dengan teknologi Metaverse," katanya.

Berdasarkan Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara yang diterbitkan oleh OIKN, Metaverse merupakan konsep dunia digital yang terintegrasi dan imersif yang menghadirkan virtual reality (VR), augmented reality (AR), internet, game, dan media sosial berkolaborasi untuk menciptakan sebuah ruang interaktif.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement