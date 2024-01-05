Harga Gas LPG 3 Kg Naik?

JAKARTA - Harga gas LPG 3 kilogram (kg) menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Pasalnya, saat ini pemerintah menerapkan kebijakan baru bahwa membeli gas LPG 3 kg harus menggunakan KTP.

Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian (ESDM) Tutuka Ariadji menyampaikan, harga gas LPG 3 kg tidak akan naik. Dia menjelaskan bahwa saat ini pemerintah hanya mengatur distribusi LPG 3 kg tepat sasaran dengan memberlakukan pembelian wajib pakai KTP mulai 1 Januari 2024.

"Nah, kalau tentang harga (jual eceran LPG 3 kg), pemerintah saat ini tidak ada wacana untuk berbicara tentang harga itu. Jadi saya juga tidak bisa menyampaikan respons ya," kata Tutuka, Jumat (5/1/2024).

Tutuka juga menjelaskan, saat ini harga gas LPG 3 kg di tingkat penyalur atau agen ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 28 Tahun 2008 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 7436.K/12/MEM/2016.

Sementara itu, harga gas LPG 3 kg di tingkat pangkalan atau sub penyalur ditetapkan berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pemerintah daerah.

Kemudian, harga jual eceran gas LPG 3 kg ditetapkan sebesar Rp4.250 per kg atau Rp12.750 per tabung sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007, Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2008 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 7436.K/12/MEM/2016.

Berdasarkan catatan Okezone, mulai 1 Januari 2024, pemerintah melalui Kementerian ESDM telah memutuskan untuk pembelian gas LPG 3 kg hanya masyarakat yang terdaftar saja. Oleh sebab itu, bagi masyarakat yang ingin membeli namun belum terdata, maka harus wajib mendaftar terlebih di agen atau sub penyalur.

Sebagai informasi, kebijakan ini diambil pemerintah karena penjualan LPG non Public Service Obligation (PSO) semakin mengecil. Sebaliknya, konsumsi LPG subsidi semakin naik bahkan mencapai 8 juta ton.

Hal ini juga disampaikan oleh Tutuka yang mengatakan, pihaknya berupaya untuk memaksimalkan LPG PSO.