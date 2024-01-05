Uang Kertas Rp100 Ribu Plastik Tahun 1999 Laku Dijual Segini

JAKARTA - Uang kuno polymer/plastik Rp100 ribu Tahun Emisi (TE) 1999 memiliki daya tarik tersendiri di kalangan para kolektor. Uang tersebut dinilai cukup langka, sehingga banyak kolektor yang mengincarnya.

Pasalnya, Bank Indonesia (BI) juga telah mencabut dan menarik uang plastik Rp100 ribu tahun 1999 bergambar Soekarno-Hatta. Hal ini sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 10/33/PBI/2008 tanggal 25 November 2008.

Uang kertas pecahan Rp 100 ribu memiliki keistimewaan karena jutaan lembar uang tersebut dicetak di Australia pada periode 1999 oleh Note Printing Australia (NPA), yang merupakan lembaga di bawah naungan Bank Sentral Australia.

Uang kertas ini juga memiliki berbagai fitur keamanan yang canggih untuk mencegah pemalsuan.

Uang kertas pecahan Rp 100 ribu yang dicetak di Australia pada tahun 1999 memiliki waktu edar yang cukup lama, hingga tahun 2013.

Meskipun demikian, masyarakat diminta untuk menukarkan uang tersebut ke emisi yang baru karena uang tersebut sudah tidak berlaku.

Lantas berapa harga uang Rp100 ribu plastik tahun 1997 jika dijual? Merangkum dari berbagai sumber.