Imbas Tabrakan, Perjalanan Kereta dari Surabaya ke Bandung Dialihkan

Tabrakan Kereta Bandung Raya dengan KA Turangga di Cicalengka. (Foto: Okezone.com/Medsos)

SURABAYA - Dua kereta api (KA) dari Surabaya terpaksa dialihkan melalui jalur utara imbas tabrakan KA Turangga dan kereta Commuterline Bandung Raya. Dua kereta api yang dialihkan merupakan relasi dari Stasiun Surabaya Gubeng menuju Bandung.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif mengungkapkan, terdapat 2 KA dari Daop 8 Surabaya dengan tujuan Bandung yang akan dialihkan perjalanannya melalui jalur Kroya-Purwokerto-Cirebon-Cikampek- Bandung.

"Dua KA dialihkan dari keberangkatan Daop 8 Surabaya, yakni KA Pasundan relasi Surabaya Gubeng-Kiaracondong dan KA Argo Wilis relasi Surabaya Gubeng-Bandung," ucap Lukman Arief, dikonfirmasi pada Jumat pagi (5/1/2024).

Lukman mengatakan, bila KA Pasundan berangkat Stasiun Surabaya Gubeng pada pukul 05.50 WIB, sedang KA Argo Wilis berangkat 08.15 WIB.

"Kami akan terus berkordinasi dan menyampaikan informasi terbaru terkait perjalanan KA dari dan tujuan Daop 8 Surabaya," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, kecelakaan kereta api terjadi di KM 181+700 petak jalan Stasiun Haurpugur - Stasiun Cicalengka di wilayah Daop 2 Bandung. Dua kereta api yang terlibat kecelakaan yakni KA Turangga dan KA Commuter Line Bandung Raya. Dilaporkan tiga orang sementara tewas dalam peristiwa ini.

Selain dari Surabaya, terdapat juga sejumlah perjalanan kereta yang batal dari Bandung. Berikut daftar KA yang batal berangkat dari Stasiun Bandung:

1. KA 92 (Lodaya) lintas Bd-Kya (SF 10 Kereta)

2. KA 6 (Argo Wilis) lintas Bd-Kya (SF 10 Kereta)

3. KA 182 (Baturraden Ekspres) lintas Bd-Kya (SF 8 Kereta)

4. KA 181 (Baturraden Ekspres) lintas Kya-Pwt (SF 8 Kereta)