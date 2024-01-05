Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Bakal Punya Ladang Gas Terbesar di Dunia?

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |18:15 WIB
RI Bakal Punya Ladang Gas Terbesar di Dunia?
Menteri ESDM Arifin Tasrif bicara soal ladang gas di Indonesia. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan sejumlah temuan ladang gas raksasa yang diharapkan dapat membantu mencapai target produksi gas nasional sebesar 12 BSCFD pada 2030 mendatang.

Salah satunya, penemuan cadangan gas di Wilayah Kerja North Ganal sumur Geng NOrth-1, Kalimantan Timur oleh perusahaan energi Italia, ENI dengan jumlah cadangan yang masuk dalam kategori giant discovery lantaran mencapai 5 triliun cubic feet (tcf).

"Kita harus mensyukuri ada discovery baru itu ada di Geng North, ENI, mereka rencananya 2028 akan masuk. Kan ada 5 TCF lebih plus kondensat," imbuhnya, Jumat (5/1/2024).

Penemuan selanjutnya yaitu di sumur Timpan-1 Blok Andaman II yang dioperasikan oleh Premier Oil.

"Kemudian yang dulu timpan ngebor lagi, yang baru lagi di Layaran-1 baru dapet lagi minggu lalu ada 6 TCF lebih," tuturnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
