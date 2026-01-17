Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pesawat ATR Hilang Kontak di Sulsel, Ini Penjelasan Kemenhub 

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |18:11 WIB
Pesawat ATR Hilang Kontak di Sulsel, Ini Penjelasan Kemenhub 
Pesawat ATR Hilang Kontak (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pesawat jenis ATR 42-500 dilaporkan hilang kontak saat akan mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pada hari ini Sabtu (17/1/2026). Pesawat lepas landas dari Yogyakarta menuju Makassar.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F Laisa mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi intensif melalui Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar dengan AirNav Indonesia, Basarnas, operator penerbangan, TNI Angkatan Udara.

Serta instansi terkait lainnya guna memantau perkembangan situasi dan memastikan langkah penanganan berjalan optimal. 

"Kami imbau seluruh operator penerbangan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika cuaca, melakukan perencanaan penerbangan secara maksimal, serta mematuhi persyaratan cuaca minimum pada tahap dispatch, take off, dan landing sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP)," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/1/2026). 

Kemudian lanjut dia operator penerbangan diimbau untuk mengimplementasikan ALAR (Approach and Landing Accident Reduction) Toolkit sebagai langkah pencegahan terjadinya incident dan accident, khususnya pada fase pendekatan dan pendaratan di kondisi cuaca buruk maupun wilayah pegunungan. 

Sebagai pedoman pelaksanaan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah menerbitkan sejumlah Surat Edaran, yaitu:

 

