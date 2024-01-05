Advertisement
HOT ISSUE

Berapa Harga Jual Uang Koin Rp1.000 Kelapa Sawit Tahun 1996?

Meliana Tesa , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |20:35 WIB
Berapa Harga Jual Uang Koin Rp1.000 Kelapa Sawit Tahun 1996?
Jual Uang koin Rp1.000 (Foto: BI)
JAKARTA - Berapa harga jual uang koin Rp1.000 kelapa sawit tahun 1996? Uang koin Rp1.000 kelapa sawit merupakan uang kuno yang sudah lama diterbitkan dan kini sudah tidak diberlakukan kembali.

Bank Indonesia (BI) telah mencabut edaran uang koin Rp1.000 kelapa sawit tersebut sejak 1 Desember 2023. Maka dari itu, uang koin ini menjadi pusat perhatian masyarakat terutama para kolektor numismatik. Lantaran uang koin tersebut dinilai langka karena jumlahnya kini terbatas dan jarang ditemukan di tengah masyarakat.

Tidak hanya itu, uang koin Rp1.000 tahun emisi 1996 ini dinilai langka karena memiliki gambar kelapa sawit yang menjadi simbol penting dalam sektor pertanian Indonesia. Para kolektor mencari uang kuno tersebut bukan hanya dilihat sebagai pecahan uang, tapi uang kuno tersebut menjadi bagian dari sejarah ekonomi dan pertanian Indonesia.

Lantas, berapa harga jual uang koin Rp1.000 kelapa sawit tahun 1996? Berdasarkan rangkuman Okezone, uang 1000 kelapa sawit yang memiliki berat 8,60 gr dan ketebalan 2,40 mm, dengan diameter lingkar luar: 26,00 mm dan lingkar dalam: 18,00 mm. Uang ini dijual dengan harga mulai dari puluhan sampai ratusan juta di berbagai Market Place.

Pada situs aplikasi belanja online berwarna hijau menyatakan bahwa uang koin Rp1.000 kelapa sawit tahun 1996 dijual dengan harga Rp25 juta bahkan lebih dari itu tergantung kondisi dan kualitas yang dimiliki.

1 2
