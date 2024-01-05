Segini Harga Uang Koin Rp100 Tahun 1978

JAKARTA - Segini harga uang koin Rp100 tahun 1978 yang saat ini banyak terjual di toko online. Dalam hal ini uang koin kuno tahun 1978 ini kerap disebut juga sebagai koin Rp 100 tipis.

Hal itu memang karena ketebalan koin kuno tersebut hanya 1,9 mm. Sayangnya, uang ini sudah ditarik oleh Bank Indonesia serta tidak bisa dijadikan alat pembayaran yang sah.

BACA JUGA: Segini Harga Uang Koin Kuno Rp50 Tahun 1971

Penarikan uang oleh BI dilakukan demi menjaga kualitas uang rupiah yang beredar di masyarakat.

Namun, beberapa toko online menjual uang kuno ini. Pasalnya, beberapa kolektor ingin mengoleksi beberapa uang kuno yang sudah tidak bisa dipakai menjadi alat pembayaran. Lantas berapa harganya?

BACA JUGA: Ternyata Segini Harga Jual Uang Koin Rp500 Emisi 2000

Ternyata segini harga uang koin Rp100 tahun 1978 yang dijual oleh beberapa toko online Shopee sebesar Rp7000 hingga Rp100.000 Bahkan uang koin kuno tersebut dibandrol dengan harga Rp 1 ribu hingga Rp 100 juta di situs jual beli online numismatik seperti Facebook.