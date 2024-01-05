Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Segini Harga Uang Koin Rp100 Tahun 1978

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 05 Januari 2024 |18:48 WIB
Segini Harga Uang Koin Rp100 Tahun 1978
Ilustrasi segini harga uang koin (Foto: BI)
JAKARTA - Segini harga uang koin Rp100 tahun 1978 yang saat ini banyak terjual di toko online. Dalam hal ini uang koin kuno tahun 1978 ini kerap disebut juga sebagai koin Rp 100 tipis.

Hal itu memang karena ketebalan koin kuno tersebut hanya 1,9 mm. Sayangnya, uang ini sudah ditarik oleh Bank Indonesia serta tidak bisa dijadikan alat pembayaran yang sah.

Penarikan uang oleh BI dilakukan demi menjaga kualitas uang rupiah yang beredar di masyarakat.

Namun, beberapa toko online menjual uang kuno ini. Pasalnya, beberapa kolektor ingin mengoleksi beberapa uang kuno yang sudah tidak bisa dipakai menjadi alat pembayaran. Lantas berapa harganya?

Ternyata segini harga uang koin Rp100 tahun 1978 yang dijual oleh beberapa toko online Shopee sebesar Rp7000 hingga Rp100.000 Bahkan uang koin kuno tersebut dibandrol dengan harga Rp 1 ribu hingga Rp 100 juta di situs jual beli online numismatik seperti Facebook.

Halaman:
1 2
