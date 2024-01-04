Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Harga Uang Koin Kuno Rp50 Tahun 1971

Meliana Tesa , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |20:00 WIB
Segini Harga Uang Koin Kuno Rp50 Tahun 1971
Harga Uang koin kuno (Foto: BI)
A
A
A

JAKARTA - Segini harga uang koin Kuno Rp50 Tahun 1971. Uang koin kuno ini memiliki ukiran burung Cendrawasih yang sangat cantik dan unik pada bagian desain depannya.

Uang koin Kuno Rp50 Tahun 1971 merupakan mata uang berbentuk koin yang sudah diterbitkan sejak lama. Kini, uang koin kuno tersebut tidak lagi diedarkan dan jumlahnya semakin berkurang.

Maka dari itu, tidak sedikit orang yang memiliki hobi mengoleksi jenis uang kuno ini sejak masa muda. Hal tersebut didasari oleh nilai sisi historis dari uang kuno sampai bentuk dan desainnya yang unik.

Hal tersebut memancing para kolektor yang mencari uang kuno tersebut untuk dijadikan koleksi tambahannya. Bahkan, rela membayar sampai ratusan juta demi mendapatkan uang kuno tersebut.

Lantas, berapa harga uang koin kuno tersebut?

