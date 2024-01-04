Segini Harga Uang Koin Kuno Rp50 Tahun 1971

JAKARTA - Segini harga uang koin Kuno Rp50 Tahun 1971. Uang koin kuno ini memiliki ukiran burung Cendrawasih yang sangat cantik dan unik pada bagian desain depannya.

Uang koin Kuno Rp50 Tahun 1971 merupakan mata uang berbentuk koin yang sudah diterbitkan sejak lama. Kini, uang koin kuno tersebut tidak lagi diedarkan dan jumlahnya semakin berkurang.

Maka dari itu, tidak sedikit orang yang memiliki hobi mengoleksi jenis uang kuno ini sejak masa muda. Hal tersebut didasari oleh nilai sisi historis dari uang kuno sampai bentuk dan desainnya yang unik.

Hal tersebut memancing para kolektor yang mencari uang kuno tersebut untuk dijadikan koleksi tambahannya. Bahkan, rela membayar sampai ratusan juta demi mendapatkan uang kuno tersebut.

BACA JUGA: Segini Harga Uang Koin Rp50 Bergambar Komodo

Lantas, berapa harga uang koin kuno tersebut?