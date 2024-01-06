IHSG Sepekan Melesat 1,07%, Sempat Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam sepekan menguat 1,07% menjadi berada pada posisi 7.350,619 dari 7.272,797 pada penutupan pekan lalu. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat data perdagangan selama periode tanggal 2 sampai dengan 5 Januari 2024 ditutup pada zona positif.

IHSG memecahkan rekor tertinggi sepanjang sejarah pada penutupan perdagangan 4 Januari 2023 yaitu pada level 7.359,763.

Peningkatan tertinggi dalam sepekan terjadi pada rata-rata frekuensi transaksi harian saham sebesar 29,83% menjadi 1.154.208 kali transaksi dari 888.989 kali transaksi pada sepekan lalu.

Selain itu, kapitalisasi pasar Bursa sepekan ini juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar 0,91% dari Rp11.674,06 triliun pada sepekan sebelumnya menjadi Rp11.780,02 triliun dan merupakan kapitaliasi pasar tertinggi sepanjang sejarah.

Sedangkan, rata-rata nilai transaksi harian saham sepekan mengalami perubahan sebesar 12,71% menjadi Rp8,34 triliun dari Rp9,56 triliun pada sepekan yang lalu. Rata-rata volume transaksi harian saham mengalami perubahan sebesar 1,63% selama sepekan menjadi 16,28 miliar lembar saham dari 16,55 miliar lembar saham pada pekan lalu.