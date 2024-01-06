Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Fakta Harga BBM, Gas LPG dan Listrik 2024 Ada yang Turun hingga Tetap

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |04:14 WIB
6 Fakta Harga BBM, Gas LPG dan Listrik 2024 Ada yang Turun hingga Tetap
Harga BBM Pertamina terbaru. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ramai diperbincangkan mengenai kenaikan harga BBM, gas LPG, dan listrik pada 2024. Pasalnya, hal ini selalu terjadi ketika pergantian tahun.

Namun pada tahun ini, pemerintah tidak akan menaikkan menjelang 2024. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo demi menghindari kegaduhan.

Berikut Okezone merangkum 6 Fakta harga BBM, Gas LPG, dan Listrik 2024, Sabtu (6/1/2024).

1. Harga BBM Turun

Harga BBM Pertamina khususnya yang non subsidi semua turun hari ini. Di awal 2024, series Pertamax, Dexlite hingga Pertamina Dex mengalami penurunan harga.

Adapun penetapan harga baru ini sudah sesuai dengan formula penetapan harga sesuai Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang formulasi harga JBU atau BBM non subsidi. Berikut daftar harganya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176700/lpg-2UX0_large.jpg
Sah! Penyaluran Subsidi BBM, LPG dan LPG Pakai Data BPS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/320/3175997/bahlil-ILTf_large.png
5 Fakta BBM Dicampur Etanol 10% hingga Bahlil Pasang Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175688/bahlil-0BbX_large.jpg
Polemik Kandungan Etanol dalam BBM, Bahlil: Negara Lain Sudah Pakai Barang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175143/spbu-4Wb1_large.jpg
Stok BBM SPBU Swasta Kosong Bikin Investor Kabur dari Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175141/prabowo-fFoZ_large.png
Bahlil Sebut Prabowo Setuju Mandatori BBM Dicampur Etanol 10%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174816/bbm_shell-tsnr_large.jpeg
Belum Sepakati Impor BBM Pertamina, Shell: SPBU Hanya Tersedia V-Power Diesel dan Jasa Bengkel
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement