6 Fakta Harga BBM, Gas LPG dan Listrik 2024 Ada yang Turun hingga Tetap

JAKARTA - Ramai diperbincangkan mengenai kenaikan harga BBM, gas LPG, dan listrik pada 2024. Pasalnya, hal ini selalu terjadi ketika pergantian tahun.

Namun pada tahun ini, pemerintah tidak akan menaikkan menjelang 2024. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo demi menghindari kegaduhan.

Berikut Okezone merangkum 6 Fakta harga BBM, Gas LPG, dan Listrik 2024, Sabtu (6/1/2024).

1. Harga BBM Turun

Harga BBM Pertamina khususnya yang non subsidi semua turun hari ini. Di awal 2024, series Pertamax, Dexlite hingga Pertamina Dex mengalami penurunan harga.

Adapun penetapan harga baru ini sudah sesuai dengan formula penetapan harga sesuai Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang formulasi harga JBU atau BBM non subsidi. Berikut daftar harganya.