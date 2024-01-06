Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Uang Koin yang Punya Nilai Jual Tinggi

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |08:37 WIB
4 Fakta Uang Koin yang Punya Nilai Jual Tinggi
Uang koin yang punya nilai tinggi. (Foto: BI)
JAKARTA - Harga uang koin ternyata memiliki nilai yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh langkanya jenis uang koin ini di peredaran. Bahkan, jumlahnya sudah sangat sedikit.

Sehingga uang koin ini menjadi incaran para kolektor yang gemar mengumpulkan uang koin langka. Bagi para kolektor, memiliki uang koin langka seperti ini merupakan suatu kebanggaan dan investasi yang berharga.

Berikut 4 fakta Uang Koin yang punya nilai jual tinggi yang dirangkum Okezone, Sabtu (6/1/2024):

1. Mencapai Harga Hingga Ratusan Juta

Uang koin Rp1.000 Kelapa Sawit sendiri diketahui dapat dijual dengan harga sebesar Rp100 juta per keping. Hal ini diungkapkan langsung oleh akun Nafisha04_shop, seorang penjual yang mengaku sudah mengumpulkan uang koin Rp1.000 tersebut selama 10 tahun.

Halaman:
1 2
