Harga Uang Rp100 Ribu Plastik Tahun 1999 Laku Dijual Rp888 Ribu

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |03:17 WIB
Harga Uang Rp100 Ribu Plastik Tahun 1999 Laku Dijual Rp888 Ribu
Uang kertas plastik laku segini (Foto: Freepik)
JAKARTA – Uang Rp100 ribu plastik tahun emisi 1999 saat ini ramai diperbincangkan. Pasalnya, uang kuno tersebut memiliki daya tarik tersendiri bagi para kolektor.

Uang kuno tahun 1999 yang dicari kolektor saat ini adalah uang kuno polymer/plastik Rp100 ribu Tahun Emisi (TE) 1999. Hal ini terjadi karena uang tersebut dinilai cukup langka.

Merangkum dari berbagai sumber, uang kuno tersebut dijual dengan kisaran harga sebesar Rp110 ribu sampai Rp205 ribu di e-commerce. Namun, ada juga yang menjual uang ini dengan harga Rp888 ribu.

Di e-commerce lainnya, uang tersebut dijual dengan harga yang lebih murah, yaitu sekitar Rp90 ribu sampai Rp115 ribu. Bahkan ada pula yang menjual dengan harga yang lebih murah, yaitu dengan harga Rp69 ribu.

Berdasarkan catatan Okezone, uang kertas tersebut memiliki keistimewaan karena jutaan lembar uang pecahan Rp 100 ribu saat itu dicetak di Australia. Proses cetak uang dilakukan pada periode 1999 di Note Printing Australia (NPA), lembaga di bawah naungan Bank Sentral Australia.

