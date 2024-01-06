Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini 3 Jalan Tol Trans Jawa Tertua di RI

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |19:02 WIB
Ternyata Ini 3 Jalan Tol Trans Jawa Tertua di RI
Jalan tol trans jawa tertua (Foto: Instagram PUPR)
JAKARTA - Kementerian PUPR menegaskan akan melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa yang tersambung dari Merak sampai Banyuwangi.

Jalan Tol Trans Jawa saat ini sudah terhubung dari Merak hingga Probolinggo dan akan tersambung sampai ke ujung timur Pulau Jawa yaitu Banyuwangi.

Dilansir dari akun Instagram @kemenpupr Sabtu (6/1/2024) Jalan Tol Trans Jawa yang paling awal beroperasi pada tahun 1980 sebagai berikut.

1. Jalan Tol Semarang Seksi A, B, C

Jalan Tol Semarang Seksi A (Manyaran), B (Srondol), C (Kaligawe) yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans - Jawa yang pertama kali beroperasi pada tahun 1983. Jalan Tol tersebut memiliki panjang 24,75km dan menghubungkan wilayah Barat, Timur, dan Selatan Kota Semarang.

