HOME FINANCE SMART MONEY

Segini Harga Jual Uang Kuno Kertas Rp1.000 Bergambar Lompat Batu Cetakan 1992

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |18:01 WIB
Segini Harga Jual Uang Kuno Kertas Rp1.000 Bergambar Lompat Batu Cetakan 1992
Harga jual uang kuno Rp1.000 bergambar lompat batu (Foto: Bukalapak)
A
A
A

JAKARTA - Segini harga jual uang kuno kertas Rp1.000 bergambar lompat batu cetakan 1992. Saat ini banyak orang mencari uang kuno dikarenakan untuk dikoleksi barang pribadinya.

Beberapa kolektor rela merogoh biaya besar dalam mendapatkan beberapa uang yang sudah tidak bisa dijadikan alat pembayaran. Salah satunya adalah uang kuno kertas Rp1000 bergambar lompat batu cetakan 1992. Lantas berapa harganya?

Ternyata segini harga jual uang kuno kertas Rp1000 bergambar lompat batu cetakan 1992 berbeda-beda dalam penjualan toko online. Dalam hal ini, Tokopedia membrandrol senilai Rp18 ribu hingga Rp99 juta. Adapun harga yang mencapai Rp99 juta itu terletak di Tangerang dan memiliki nomor seri cantik sehingga dijualnya tinggi.

Sedangkan di Shopee senilai Rp3.500 hingga Rp15 ribu. Sebagai informasi, uang kuno kertas Rp1000 bergambar lompat batu cetakan 1992 sudah ditarik peredarannya oleh BI (Bank Indonesia) sejak 2006 lalu melalui Peraturan BI (PBI) Nomor 8/27/PBI/2006.

Saat ini uang kuno sering kali dijual lebih mahal dari harga nilai mata uang itu sendiri. Tentu ada beberapa alasan yang mendasari, salah satunya karena uang kuno sangat sulit didapat.

Nilai yang mahal menjadi buruan para kolektor uang kuno (Numismatis). Karena itulah eksistensinya masih banyak diburu sejumlah masyarakat dan memberikan keuntungan tersendiri.

