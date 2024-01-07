5 Fakta Seleksi CPNS 2024, Banyak Peluang untuk Fresh Graduate

JAKARTA - Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 sudah diumumkan Presiden Jokowi. Fresh graduate akan diberikan kesempatan lebih luas dalam seleksi kali ini. Akan ada kebutuhan sekira 2,3 juta aparatur sipil negara (ASN) yang di dalamnya termasuk PNS dan PPPK.

Presiden Jokowi akan mengumumkan secara langsung pembukaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada 2024.

BACA JUGA: Rincian Formasi Lowongan CASN 2024

“Presiden RI Joko Widodo akan mengumumkan pembukaan seleksi ASN 2024. Kebijakan pada 2024 diharapkan mengurangi sedapat mungkin jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dalam keterangan resmi.

Okezone merangkum 5 fakta seleksi CPNS 2024, Minggu (7/1/2024), yaitu:

BACA JUGA: Rincian Formasi Lowongan CASN 2024

1. Guru dan Tenaga Kesehatan Jadi Prioritas

Pemerintah berencana untuk membuka lowongan CASN 2024 sebanyak 1 juta formasi.

“Pemenuhan ASN Tahun 2024 diprioritaskan pada kebutuhan ASN pada pelayanan dasar yakni tenaga guru dan tenaga kesehatan,” ucap Anas.

Azwar Anas menggelar rapat koordinasi internal pada hari pertama kerja di tahun 2024. Kegiatan tersebut dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama untuk memastikan program di tahun 2023 tetap berjalan pada tahun ini. Salah satunya adalah pematangan GovTech dan persiapan seleksi calon aparatur sipil negara (ASN).

“Pemerintah juga berencana membuka rekrutmen CASN 2024 untuk memenuhi kebutuhan SDM di instansi pemerintah,” ungkap Anas.