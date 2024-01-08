Pekerjaan Debt Collector Legal atau Tidak? Begini Penjelasannya

JAKARTA - Debt Collector punya tugas menagih pembayaran dari orang yang berpotensi gagal dalam membayar kewajiban utangnya. Namun hal itu menjadi pertanyaan bagi sebagian masyarakat apakah profesi debt collector legal atau tidak.

Perlu diketahui, debt collector merupakan pihak ketiga yang direkrut oleh perusahaan pemberi pinjaman untuk mengumpulkan utang-utang yang belum tertagih dari peminjam.

Kemudian, para penagih utang ini akan mendapatkan komisi atau persenan dari jumlah utang yang berhasil dikumpulkan.

Kehadiran deb collector sangat membantu kreditur dalam menagih utang kepada debitur atau pemilik utang. Namun, segala sesuatu tindakannya untuk menagih utang belum diatur sepenuhnya dalam hukum Indonesia. Khususnya mengatur mengenai kerja debt collector di lapangan, dalam berkirim pesan, maupun dalam menghampiri debitur.

Kemudian dalam pelaksanaannya juga jasa penagihan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP tanggal 7 Juni 2012 tentang Penagihan Utang Kartu Kredit. Ketentuan penagihan sebagai berikut :

(1) Debt collector hanya boleh menagih utang macet berdasarkan kriteria kolektibilitas sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas kredit. Kategori utang macet adalah ketika keterlambatan cicilan sudah lebih dari 6 bulan.

(2) Kualitas penagihan harus sesuai standar bank. Harus dipastikan kualitas penagihan yang dilakukan oleh debt collector mengikuti standar kualitas yang berlaku di bank.

(3) Debt collector harus sudah memiliki pelatihan memadai.

(4) Identitas debt collector harus jelas dan diadministrasikan oleh bank.