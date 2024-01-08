Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Satria Mahathir Klaim Tiduri 28 Perempuan, dari Mana Dapat Uangnya?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |07:19 WIB
Satria Mahathir Klaim Tiduri 28 Perempuan, dari Mana Dapat Uangnya?
Satria Mahathir (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Satria Mahathir klaim pernah tiduri 28 perempuan, lantas dari mana uangnya? Hal ini berawal namanya menggemparkan publik setelah dirinya ditangkap oleh Polresta Barelang terkait kasus pengeroyokan dan penganiayaan terhadap anak dari seorang anggota DPRD Kepulauan Riau.

Aksi pengeroyokan oleh pria yang kerap disebut cogil alias cowok gila itu terjadi di sebuah kafe di kawasan Tiban, Batam, Kepulauan Riau pada malam tahun baru atau pada 01 Januari 2024 dini hari.

Ini menjadi kontroversi Satria Mahathir yang kesekian kalinya. Sebelumnya, anak dari mantan jenderal polisi bintang dua itu lebih dulu viral akibat berbagai hal-hal kontroversi yang ia lakukan ataupun ia ucapkan.

Warganet pun menjadi bertanya-tanya tentang bagaimana seorang Satria Mahathir bisa meniduri banyak perempuan. Satria Mahathir klaim pernah tiduri 28 perempuan, lantas dari mana uangnya? Dalam hal ini tidak diketahui pasti apa pekerjaan Satria Mahathir saat itu sehingga ia bisa tidur dengan banyak perempuan berbeda.

Halaman:
1 2
