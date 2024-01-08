Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahas Kenaikan Gaji TNI-Polri, Jokowi: Kita Memutuskan dengan Pertimbangan Matang

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |10:24 WIB
Bahas Kenaikan Gaji TNI-Polri, Jokowi: Kita Memutuskan dengan Pertimbangan Matang
Presiden Jokowi soal Gaji ASN, TNI-Polri (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan kebijakan kenaikan gaji bagi para ASN, TNI, dan Polri harus melalui perhitungan dan pertimbangan yang matang sesuai dengan situasi perekonomian negara.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat menanggapi terkait intensitas kenaikan gaji ASN, TNI, dan Polri yang dinilai lebih rendah dari pemerintahan sebelumnya.

“Ya situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda. Kita memutuskan menaikan atau tidak menaikan semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang,” kata Presiden dalam keterangannya di hadapan awak media usai meresmikan Jalan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor di Gerbang Tol Limo Utama, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, pada Senin (8/1/2024).

Salah satu pertimbangan yang disebut Presiden Jokowi adalah pandemi Covid-19 yang menjadikan kondisi perekonomian negara tidak memungkinkan untuk melakukan kenaikan gaji. Oleh karenanya, pemerintah melakukan perhitungan dan kalkulasi yang baik sebelum memutuskan kebijakan kenaikan gaji tersebut.

“Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin oleh Covid, oleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan ya tidak mungkin kita lakukan. Semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi yang matang,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
