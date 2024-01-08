Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Resmikan Jalan Tol Pamulang - Cinere -Raya Bogor, Jokowi Sebut Total Investasi Capai Rp4 Triliun

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |08:03 WIB
Resmikan Jalan Tol Pamulang - Cinere -Raya Bogor, Jokowi Sebut Total Investasi Capai Rp4 Triliun
Presiden Jokowi Resmikan Jalan Tol (Foto: YouTube/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Pamulang - Cinere - Raya Bogor di Depok, Jawa Barat.

Jokowi menyatakan investasi untuk pembangunan jalan tol tersebut mencapai Rp 4 triliun.

"Alhamdulillah pagi hari ini kita resmikan jalan tol Pamulang - Cinere - Raya Bogor dengan total panjang 14,8 kilometer. Dan total investasi yang dikeluarkan adalah Rp 4 triliun," kata Jokowi dalam sambutannya, Senin (8/1/2024).

Jokowi mengatakan bahwa jalan Pamulang - Cinere - Raya Bogor itu akan melengkapi struktur jaringan jalan tol di Jabodetabek. Jalan tol tersebut menjadi bagian dari Jalan Tol lingkar luar Jakarta atau Jakarta outer ring road (JORR) dua.

"Jalan tol ini yang kita resmikan ini adalah bagian dari Jorr dua yang juga tinggal nanti beberapa kilometer lagi tadi saya tanyakan kepada Menteri PU akan bisa diselesaikan di kuartal kedua tahun ini," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
