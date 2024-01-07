Presiden Jokowi Resmikan Terminal Pakupatan Banten Senin 8 Januari 2023

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan Terminal Tipe A Pakupatan, Serang, Banten, pada Senin 8 Januari 2024. Selain terminal, Kepala Negara juga bakal meresmikan Tol Pamulang-Cinere Raya besok.

Seperti revitalisasi yang dilakukan di sejumlah terminal, Terminal Pakupatan mengusung konsep mixed use, yaitu sebuah konsep terminal modern multifungsi dengan tiga fungsi utama, yaitu fungsi tempat naik turun penumpang bus, fungsi penggerak perekonomian daerah dan fungsi pusat kegiatan sosial, seni dan budaya.

Setiap harinya terminal dengan luas lahan 30.569 meter persegi ini, melayani 359 bus yang beroperasi. Rinciannya, 265 bus melayani trayek antar kota antar provinsi (AKAP) dan 94 bus melayani trayek antar kota dalam provinsi (AKDP).

Adapun terminal ini melayani 84 trayek bus AKAP dan 23 trayek AKDP. Sementara, jumlah rata-rata penumpang yang dilayani sekitar tiga ribu lebih penumpang per hari.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah meninjau Terminal Tipe A Pakupatan. Dalam tinjauannya, Menhub mengecek fasilitas gedung, area kedatangan penumpang, area bus, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan terminal.

Badi mengatakan, terminal ini sudah ada sejak tahun 1995 yang berfungsi melayani angkutan massal dalam kota, antar kota dalam provinsi (AKDP) dan antar kota antar provinsi (AKAP).

“Mulai tahun 2022 kami lakukan revitalisasi dengan fungsi dan fasilitas yang lebih lengkap. Sehingga masyarakat semakin nyaman untuk datang ke terminal,” ujar Budi ditulis Minggu (7/1/2024).