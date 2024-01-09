Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Jual Uang Koin Rp500 Ternyata Puluhan Juta

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |04:06 WIB
Harga Jual Uang Koin Rp500 Ternyata Puluhan Juta
Uang koin punya nilai tinggi (Foto: BI)
A
A
A

JAKARTA - Uang koin senilai Rp500 dengan gambar melati memiliki nilai yang luar biasa. Bahkan, jika dijual, koin tersebut dapat mencapai harga Rp150 juta.

Penyebab Mahalnya Harga Uang Koin Harga uang koin yang tinggi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kelangkaan uang koin tersebut.

Saat ini, uang koin tersebut sudah mulai langka, sehingga permintaan terhadapnya meningkat. Selain itu, uang koin juga memiliki nilai koleksi bagi beberapa orang, yang membuat harga jualnya menjadi lebih tinggi.

Pihak Bank Indonesia (BI) telah mencabut dan menarik uang logam pecahan Rp500 dengan gambar melati yang diterbitkan pada tahun emisi 1991 dan 1997. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2023.

Uang koin Rp500 dengan gambar melati kerap digunakan sebagai uang kerokan. Namun, saat ini uang koin tersebut dijual dengan harga yang mengejutkan di platform belanja online. Terdapat penawaran yang mencapai Rp150 juta per keping

Halaman:
1 2
