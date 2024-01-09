Advertisement
HOT ISSUE

Ketua OJK Buka-bukaan soal Sektor Jasa Keuangan RI, Tetap Aman?

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |15:01 WIB
Ketua OJK Buka-bukaan soal Sektor Jasa Keuangan RI, Tetap Aman?
Ketua OJK Mahendra Siregar bicara soal sektor keuangan (Foto: Antara)
JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga baik yang didukung permodalan kuat, likuiditas memadai, profil risiko terjaga.

Ssehingga, lanjut dia diharapkan mampu menghadapi potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

“Indikator perekonomian secara global menunjukkan moderasi atau perlambatan pertumbuhan di beberapa negara, khususnya di negara-negara Uni Eropa dan Tiongkok. Perlambatan pertumbuhan ekonomi mendorong inflasi turun mendekati target inflasi, sehingga memberikan ruang bagi bank sentral untuk lebih akomodatif,” katanya dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan Desember 2023 yang diadakan secara virtual, Jakarta dikutip Antara, Selasa (9/1/2024).

Di Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (The Fed) mengisyaratkan akan menurunkan kebijakan suku bunga sebesar 75 basis points (bps) di tahun 2024 dengan pasar menilai ekonomi AS masih cukup resilien dan diperkirakan takkan mengalami resesi.

Halaman: 1 2
1 2
