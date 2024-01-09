Berapa Penghasilan GrabCar per Hari?

JAKARTA - Berapa penghasilan GrabCar per hari? GrabCar merupakan salah satu layanan taksi online dari Grab dengan tarif terjangkau dan memiliki kapasitas maksimum hingga 4 orang penumpang.

Lalu berapa penghasilan GrabCar per hari? Mengingat, banyak masyarakat yang menjadikan layanan ini sebagai pekerjaan tambahan yang dapat membantu untuk menunjang kebutuhan sehari-hari.

Melansir pada laman resmi Grab pada Selasa (9/01/2024), melalui perhitungan dasar penghasilan, dalam sehari driver dapat menghasilkan Rp200 ribu.

Selain itu, tidak hanya mendapatkan penghasilan saja, melainkan ada banyak komponen yang didapatkan. Berikut beberapa komponen penghasilan GrabCar dan perhitungannya.

Perhitungan Dasar Penghasilan

Dalam hal ini, perhitungan dasar sama seperti taksi konvensional. Dimana, perhitungan dasarnya adalah jumlah nominal dan nominal argo. Jika dalam sehari mendapatkan 10 orderan dengan rata-rata argo sebesar Rp20 ribu, maka total penghasilan dalam sehari adalah Rp200 ribu.

Dengan perhitungan dasar tersebut, jika dalam setiap bulan bekerja setiap hari, maka penghasilan dapat mencapai Rp6 juta. Tentu hal ini belum termasuk perhitungan jam sibuk dan bonus.

Layanan Jam Sibuk

Grab juga memberikan pelayanan jam sibuk yang penentuannya berbeda antara hari kerja dan akhir pekan. Berikut rincian bonus dan waktu layanan jika bekerja di jam sibuk.

Bonus Hari Kerja

Dibawah ini merupakan bonus yang didapatkan dengan mengambil orderan pada jam sibuk hari kerja, yaitu Senin - Jumat.

00.00 - 04.59 Non sibuk - tidak ada bonus

05.00 - 07.59 Jam sibuk pagi - Rp52 ribu per trip dengan minimal 2 trip

08.00 - 11.59 Non sibuk - tidak ada bonus

12.00 - 18.59 Jam sibuk siang-malam - Rp52 ribu per trip dengan minimal 4 trip

19.00 - 23.59 Non sibuk - tidak ada bonus