Ini Alasan 1.000 Driver Ojol dan Kurir se-Jabodetabek Demo hingga Lumpuhkan Orderan

JAKARTA - Ribuan ojek online (ojol) dan kurir menggelar aksi di Istana Merdeka pada Kamis 29 Agustus 2024. Para driver menilai pemerintah belum dapat berbuat banyak untuk memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan para mitra perusahaan aplikasi yang ada.

Hal tersebut terlihat dari status hukum ojek online ini yang masih ilegal tanpa adanya kedudukan hukum (legal standing) berupa undang-undang.

Ketua Umum Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan, massa yang menuntut adanya legal standing yang jelas bagi para pengemudi ojol ini agar perusahaan tidak berbuat semaunya terhadap mitra ojol dan kurir.

"Tanpa ada solusi dari platform dan tanpa dapat diberikan sanksi tegas oleh pemerintah, hal inilah yang membuat timbulnya berbagai gerakan aksi protes dari para mitra," tegas Igun, dikutip dari Antara, Rabu (28/8/2024).

Meski demikian, Igun memastikan bahwa aksi unjuk rasa akan dilakukan secara damai tanpa adanya provokasi dari manapun. Hal ini demi menjaga ketertiban bersama guna tercapainya tujuan aksi damai.