Berdampak Bagi UMKM, Ganjar Siapkan Hetero Space Jadi Program Nasional

BANYUMAS - Calon Presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, yang juga diusung oleh Partai Perindo, bertemu pelaku Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) di Hetero Space, Banyumas, Jawa Tengah. Ganjar pun berdialog dengan para pelaku UMKM.

Ganjar bertemu salah satu pelaku UMKM bernama Sri Narsih. Sri bercerita mengenai omzet dagangannya melejit tinggi usai didatangi oleh Ganjar saat menjabat Gubernur Jawa Tengah.

“Jadi Pak Ganjar mampir ke tempat usaha saya. Nah dari situ setelah saya didatangi itu ternyata malah mendongkrak omzet saya, jadi seluruh indoensia itu tau akhirnya pada memesan,” kata Sri saat berdialog dengan Ganjar di Hetero Space, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (9/1/2024).

Sri merupakan pedagang kripik ikan nila crispy sejak tahun 2019. Ia pun juga mengikuti program pelatihan bagi UMKM di Hetero Space di Banyumas untuk mengetahui bagaimana memanage usaha.

“Hetero Space sangat penting, karena mereka melakukan kegiatan buat kami, untuk membina kami UMKM,” jelas Sri.

Lebih lanjut, Sri juga memuji langkah Ganjar yang aktif mendengarkan keluh kesah para pelaku UMKM, agar ke depannya bisa membantu mereka berkembang lebih jauh.

“Jadi beliau mau turun langsung ke lapangan dan melihat langsung kondisi di lapangan,” ucap Sri.

Sementara, Ganjar sedikit bernostalgia dengan Hetero Space yang diresmikan beberapa tahun lalu. Capres berambut putih sudah meresmikan tiga Hetero Space di tiga kota yaitu Solo, Semarang dan Banyumas.

Hetero Space, menurut Ganjar adalah ruang berproses untuk menjadi wadah bagi para anak muda dalam berkreasi. Salah satunya mereka membuat pelatihan bagi para pelaku UMKM.

“Kemudian membuat banyak sekali pelatihan meeting point bagi para pelaku UMKM dan koperasi mereka berlatih di sini,” ujar Ganjar.