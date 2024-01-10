Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Cermati Saham-Saham yang Diprediksi Cuan Hari Ini

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |08:55 WIB
Cermati Saham-Saham yang Diprediksi Cuan Hari Ini
Rekomendasi saham hari ini (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini menghadapi support 7.173. Di mana penembusan di bawahnya akan membuka jalan menuju 7.111 sebagai support.

“Juga target minimal wave (iv) yang dibentuk oleh Fibonacci retracement 38,2% dari wave (iii) menurut skenario bullish,” kata Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova dalam risetnya, Rabu (10/1/2024).

Adapun, level support IHSG berada di 7.173, 7.111 dan 7.021. Sementara level resistennya di 7.300, 7.422 dan 7.503.

Untuk perdagangan hari ini, Ivan merekomendasikan buy on weakness pada saham PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) di rentang harga Rp2.330-Rp2.360 dengan target harga terdekat di Rp2.650. ADRO diperkirakan akan melemah ke area support Rp2.150-Rp2.220 apabila menembus ke bawah support fraktal Rp2.330.

Ivan juga merekomendasikan hold atau buy on weakness pada saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) di rentang harga Rp2.620-Rp2.680 dengan target harga terdekat di Rp2.980. AMRT masih membentuk wave b dari (d) dengan target koreksi ideal menurut analisis Fibonacci retracement di level Rp2.690.

“Harga akan rebound selama tetap berada di atas Rp2.620,” imbuh Ivan.

Halaman: 1 2
1 2
