HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Berpotensi Melemah, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |08:50 WIB
IHSG Berpotensi Melemah, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi melemah pada perdagangan hari ini (10/1/2024). IHSG hari ini masih rawan melanjutkan pelemahannya ke rentang area 7.120-7.160.

“Secara teknikal, Stochastic RSI dan MACD cenderung bergerak turun didukung value dan volume transaksi di Selasa (9/1/2024). Kondisi ini mengindikasikan tekanan jual masih cukup besar,” kata Head of Research Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan dalam risetnya, Rabu (10/1/2024).

Valdy mengatakan bahwa IHSG diperkirakan masih akan dibayangi oleh potensi koreksi lanjutan dari sektor bahan baku atau basic material, berkaitan dengan aksi profit taking selektif. Di sisi lain, pada Selasa kemarin, rilis data Indeks Keyakinan Konsumer (IKK) bulan Desember tercatat sebesar 123,8, lebih tinggi dibandingkan 123,6 pada bulan November 2023, namun lebih rendah dari ekspektasi di angka 124.

Sementara dari sisi eksternal, pelaku pasar mengantisipasi data pengangguran dari Eropa di pekan ini. Dari pasar Amerika Serikat (AS), data inflasi menjadi data yang diantisipasi pada pekan depan.

