HOME FINANCE MARKET UPDATE

Riset MNC Sekuritas: Cermati IHSG Masih Rawan Terkoreksi

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |08:24 WIB
Riset MNC Sekuritas: Cermati IHSG Masih Rawan Terkoreksi
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun telah break dari MA20-nya dan kembali lagi telah mengenai target koreksi yang diberikan sebelumnya.

"Posisi IHSG saat ini diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave (ii) dari wave [iii], sehingga secara garis besar IHSG masih rawan terkoreksi untuk menguji 7.021 hingga 7.111." tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (10/1/2024).

Namun, dalam jangka pendek IHSG berpeluang menguat untuk menguji ke 7.235 hingga 7.289. Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.173, 7.045 dan resistance 7.323, 7.403.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

ADMR - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1.200-1.260

Target Price: 1.425, 1.560

Stoploss: below 1.120

