HOME FINANCE MARKET UPDATE

Harga Saham Multi Spunindo (MSJA) Naik 20% di Perdagangan Perdana

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |09:33 WIB
Harga Saham Multi Spunindo (MSJA) Naik 20% di Perdagangan Perdana
Harga saham Multi Spunindo Jaya naik di debut perdana (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Harga saham PT Multi Spunindo Jaya Tbk naik pada perdagangan perdana. Saham MSJA resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (10/1/2024).

Harga saham MSJA ini dibuka naik 20,00% ke level Rp360 pada perdagangan perdananya. Sebelumnya, harga penawaran yang ditetapkan oleh perseroan sebesar Rp300 per saham.

Hingga pukul 09.03 WIB, harga saham perusahaan yang bergerak di bidang industri nonwoven ini berada di level Rp304 per saham. Adapun, volume saham yang diperdagangkan tercatat sebanyak 57,82 juta saham, dan nilai transaksi mencapai Rp17,59 miliar. Sedangkan frekuensinya sebanyak 5.889 kali.

“Tujuan kami masuk ke bursa adalah untuk mencapai transparansi, efisiensi serta akuntabilitas dari setiap kegiatan usaha kami. Di samping itu, dengan membuka akses ke pasar modal, kami berharap perseroan bisa mendapatkan lebih banyak fleksibilitas untuk mengembangkan perusahaan lebih besar lagi,” kata Direktur Utama MSJA, Sasongko Basuki dalam Seremoni Pencatatan Perdana Saham MSJA di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (10/1/2024).

Dalam penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) ini, perseroan menawarkan sebanyak 882,35 juta saham atau 15% dari total modal ditempatkan dan disetor. Perseroan berpotensi mengantongi dana sebesar Rp264,70 miliar.

Telusuri berita finance lainnya
