HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 7.187

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |09:21 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 7.187
Indeks Harga Saham Gabungan dibuka melemah (Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka melemah pada perdagangan Rabu (10/1/2024). IHSG hari ini dibuka koreksi 0,18% di 7.187.

Cukup volatile pada detik-detik awal, indeks masih tertekan 0,30% di 7.173,33 hingga pukul 09:01 waktu JATS. Sebanyak 131 saham menguat, 65 melemah, dan 225 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp31306 miliar, dari net-volume 222,99 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 turun 0,24% di 967,74, indeks JII melemah 0,64% di 522,41, indeks MNC36 naik 0,03% di 368,63, serta IDX30 tumbuh 0,05% di 498,09.

Sektor yang menguat adalah konsumer siklikal 0,13%, energi 0,54%, keuangan 0,11%, nonsiklikal 0,27%, teknologi 0,21%, dan transportasi 0,41%. Sedangkan yang turun yakni bahan baku 0,54%, kesehatan 0,11%, industri 0,30%, infrastruktur 0,10%, dan properti 0,06%.

