HOME FINANCE PROPERTY

Pembangunan Tanggul Pantai di Jakarta Ditargetkan Rampung pada 2024, Bebas Banjir?

Meliana Tesa , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |17:09 WIB
Pembangunan Tanggul Pantai di Jakarta Ditargetkan Rampung pada 2024, Bebas Banjir?
Tanggul di Jakarta (Foto: Okezone/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan tanggul pantai dan muara sungai di Jakarta dapat selesai pada 2024.

"Pembangunan tanggul pantai di Jakarta ditargetkan selesai pada tahun ini," ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Bob Arthur dikutip Antara, Rabu (9/1/2024).

Bob mengatakan, konsep pengendalian banjir di pesisir Teluk Jakarta dilakukan dengan membangun infrastruktur berupa tanggul pantai dan muara sungai, sistem polder serta penataan drainase lingkungan.

Garis pantai dan muara sungai yang kritis di pesisir Teluk Jakarta berdasarkan Detail Desain National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) 2016 dan reviewnya sepanjang 46,2 km.

Selama periode 2014 - 2019, pembangunan tanggul pantai dan muara sungai telah dikerjakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi DKI Jakarta serta pihak swasta sepanjang 13 km sehingga terdapat garis pantai dan muara sungai yang masih dikategorikan kritis dan belum tertangani sepanjang 25 km.

