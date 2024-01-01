Advertisement
PROPERTY

Tinjau Proyek Penataan Kawasan Kota Lama Banyumas, Ini Catatan Menteri PUPR

Arfiah , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |21:18 WIB
Tinjau Proyek Penataan Kawasan Kota Lama Banyumas, Ini Catatan Menteri PUPR
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Tinjau Proyek di Banyumas (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau proyek penataan kawasan kota lama Banyumas di Desa Sudagaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin siang.

Dalam peninjauan tersebut, Menteri Basuki mengatakan Kementerian PUPR memiliki program untuk revitalisasi kota-kota tua atau lama.

"Kalau di Jawa Tengah ini ada di Lasem, ada di Semarang, ada di Dieng, ada di Ambarawa, di Solo, juga di Ngawi Jawa Timur. Kalau di Ambarawa itu di Benteng Pendem Fort Willem I sama di Bukit Cinta Rawapening termasuk Gedong Songo Bandungan, sekarang di Banyumas," katanya dikutip Antara, Senin (1/1/2024).

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya ingin meninjau progres penataan kawasan Kota Lama Banyumas untuk melihat kemungkinan masih ada yang kurang.

Ia mengakui ada beberapa spot di kawasan Kota Lama Banyumas yang perlu disempurnakan lagi.

1 2
