HOME FINANCE HOT ISSUE

Terowongan Tol Cisumdawu Retak, Menteri PUPR: Masih Aman Dilalui

Arfiah , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |16:59 WIB
Terowongan Tol Cisumdawu Retak, Menteri PUPR: Masih Aman Dilalui
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bicara soal Tol Cisumdawu (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan terowongan Tol Cisumdawu masih aman untuk dilalui. Hal ini setelah dikabarkan mengalami keretakan akibat gempa M 4,8 yang mengguncang Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Minggu 31 Desember 2023 kemarin

"Itu bukan retak. Itu 'kan membangunnya segmental, segmen-segmen itu, jadi sambungan-sambungan," katanya dikutip Antara, Senin (1/1/2024).

Maka itu ada gempa, kata dia, masyarakat melihat sambungan-sambungan pada terowongan tersebut dan sebaliknya jika tidak ada gempa kemungkinan masyarakat tidak memerhatikan hal itu.

Kendati demikian, Menteri PUPR mengatakan pihaknya tidak lengah dengan adanya berita tersebut dan akan menyelidikinya.

"Tapi aman dilalui, masih aman dilalui," kata Basuki.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita finance lainnya
