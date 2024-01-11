Pendaftaran CPNS 2024, Instansi Diminta Segera Usulkan Kebutuhan ASN

JAKARTA – Kementerian PANRB meminta seluruh instansi Pemerintah segera untuk mengusulkan kebutuhan ASN 2024.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagia mengumumkan arah kebijakan dan urgensi pemenuhan ASN tahun 2024, Untuk proyeksi dalam penyelesaian tenaga non-ASN, proyeksi kebutuhan ASN di tahun 2024, optimalisasi pengisian ASN, serta alur dalam perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024.

"Kalau kita lihat dari komposisi kita ini terus berkembang seiring dengan penambahan atau formasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, yang menjadi concern ini adalah bagaimana pemenuhan SDM kit aini dilakukan secara tepat dan sesuai kebutuhan riil," jelas Aba dalam keterangan resminya.

Aba juga menguraikan untuk tahun ini pemerintah akan memberi alokasi yang cukup besar bagi fresh graduate untuk mengikuti seleksi, baik dosen, guru, tenaga Kesehatan, tenaga teknisi juga termasuk talenta digital, dan banyak sektor penting lainnya.

"Kita dorong agar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah memanfaatkan alokasi formasi sesuai kebutuhan agar reformasi birokrasi berdampak bisa terwujud secara optimal melalui peran SDM," ulasnya.