Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pendaftaran CPNS 2024, Instansi Diminta Segera Usulkan Kebutuhan ASN

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |04:21 WIB
Pendaftaran CPNS 2024, Instansi Diminta Segera Usulkan Kebutuhan ASN
Pendaftraan CPNS 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian PANRB meminta seluruh instansi Pemerintah segera untuk mengusulkan kebutuhan ASN 2024.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagia mengumumkan arah kebijakan dan urgensi pemenuhan ASN tahun 2024, Untuk proyeksi dalam penyelesaian tenaga non-ASN, proyeksi kebutuhan ASN di tahun 2024, optimalisasi pengisian ASN, serta alur dalam perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024.

"Kalau kita lihat dari komposisi kita ini terus berkembang seiring dengan penambahan atau formasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, yang menjadi concern ini adalah bagaimana pemenuhan SDM kit aini dilakukan secara tepat dan sesuai kebutuhan riil," jelas Aba dalam keterangan resminya.

Aba juga menguraikan untuk tahun ini pemerintah akan memberi alokasi yang cukup besar bagi fresh graduate untuk mengikuti seleksi, baik dosen, guru, tenaga Kesehatan, tenaga teknisi juga termasuk talenta digital, dan banyak sektor penting lainnya.

"Kita dorong agar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah memanfaatkan alokasi formasi sesuai kebutuhan agar reformasi birokrasi berdampak bisa terwujud secara optimal melalui peran SDM," ulasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131764/cpns-U0T9_large.jpg
Daftar Instansi Sepi Peminat 2024 Bisa Jadi Referensi CPNS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131593/cpns-Q0eL_large.png
CPNS 2025 Kapan Dibuka? Ini Prediksi Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/320/3131284/cpns-ws37_large.jpg
Heboh 714 CPNS Kemendiktisaintek Mengundurkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/320/3124947/menpanrb-Ffs5_large.jpg
Menpan RB Minta Instansi Percepat Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/320/3124781/pns-Uxjm_large.jpg
Berikut Jadwal Penetapan NIP CPNS 10 Mei dan PPPK 10 September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/320/3124208/cpns_2024-0fzv_large.png
Penetapan NIP dan Pengangkatan CPNS-PPPK 2024: Dari Proses, Jadwal Terbaru hingga Tetap Dapat Gaji
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement