Pengembangan Ekonomi Lewat Santri, Mahfud MD Silaturahimi ke Pesantren di Madura

JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Mahfud MD melakukan silaturahimi ke beberapa Pondok Pesantren di Madura, Kamis (11/1/2024).

Silaturahmi tersebut merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari hiruk pikuk safari politik Mahfud di Jawa Timur sepekan ini untuk mensosialisasikan gagasan serta program-program unggulan yang ditawarkan kepada masyarakat.

"Hari ini kita silaturahmi saja, tidak ada maksud dan tujuan lain, memang sengaja silaturahmi," ujar Mahfud setelah keluar dari Pondok Pesantren.

Silaturahimi tersebut diawali oleh kunjungan Mahfud ke Pondok Pesantren Banyuanyar, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Di Ponpes tersebut, Mahfud juga sekaligus bernostalgia masa kecilnya ketika kerap berkunjung ke Ponpes tersebut.

"Saya dulu sering kesini, dan sekarang kembali ke sini, bukan hanya sekarang, saya juga sering kesini," sambung Mahfud.